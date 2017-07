Kita Krähenwinkel sucht Mitstreiter

Krähenwinkel. Eltern in ihrem Selbstvertrauen stärken. Das ist eines der Ziele des Kurses „Starke Eltern – starke Kinder“ vom Deutschen Kinderschutzbund, welcher ab August in der Kita Krähenwinkel angeboten werden soll. „Der Kurs richtet sich an Mütter und Väter, die mehr Freude, Leichtigkeit und zugleich mehr Sicherheit in der Erziehung erreichen möchten“, berichtet Maud Lehmann-Musfeldt: Wie die Leiterin der Kita Krähenwinkel ausführt, werden die Eltern darin unterstützt, den Familienalltag gelassener und souveräner zu meistern.Der Kursus umfasst acht zweistündige Einheiten, die jeweils unter einem bestimmten Motto stehen. Zu jedem Thema gibt es eine kurze Einführung sowie praktische Übungen zur Veran- schaulichung. „Der erste Termin ist für den 10. August geplant“, lädt Lehmann-Musfeldt Interessierte ein, bei dem besonderen Elternkurs mitzumachen. Bis zu 20 Personen können daran teilnehmen. Der Deutsche Kinderschutzbund bietet den Kurs „Starke Eltern – starke Kinder“ seit zehn Jahren an, etwa 160.000 Eltern haben es seither wahrgenommen. Weitere Infos zu dem Kurs gibt es unter www.sesk.de Weitere Infos zu dem in Krähenwinkel geplanten Kurs, sowie den Kursgebühren gibt Lehmann-Musfeldt gerne; sie ist erreichbar per E-Mai an kita-kraehenwinkel@langenhagen.de sowie unter der Telefonnummer (0511) 77 48 24.