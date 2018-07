Steuern hinterzogen

Langenhagen. Die Bundespolizei nahm am hiesigen Flughafen einen 41-jährigen türkischen Staatsangehörigen bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Adana/Türkei fest.

Gegen den Betroffenen bestand ein aktueller Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung in zwei Fällen. Verurteilt zu einer Geldstrafe in Höhe von 7.650 Euro beglich er offene Rechnung mit der Justiz nicht und entzog sich im weiteren Verlauf der Strafvollstreckung.

Aufgrund Mittellosigkeit erfolgte die Überstellung zur Justizvollzugsanstalt Hannover zur Verbüßung einer 255-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.