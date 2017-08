Steuertermin am 15. August

Langenhagen. In Hinblick auf den am 15. August bevorstehenden dritten Hauptsteuertermin im laufenden Jahr erinnert die Stadtkasse Langenhagen daran, dass sie für die Zahlungen von Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer ein Lastschrifteinzugsverfahren anbietet.

Diesen Service hat die Stadtkasse insbesondere für wiederkehrende Zahlungstermine eingerichtet. Der Vorteil für die Bürgerinnen und Bürger dabei ist: Bei der Teilnahme an einem Lastschrifteinzugsverfahren werden fällige Beträge ohne zusätzliche Kosten für die Zahlungspflichtigen pünktlich von den genannten Konto abgebucht. Eine rechtzeitige Zahlung ist sichergestellt.