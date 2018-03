Stimmungsvoller Ablauf

Spätgottesdienst in der St. Pauluskirche

Langenhagen. Die St. Paulus-Gemeinde lädt für Sonnabend, 31. März, zu einem stimmungsvollen Spätgottesdienst um 23 Uhr ein. Schon zum fünften Mal wird die Osternachtfeier am Vorabend des Ostersonntags stattfinden. Pastor Frank Foerster bereitet mit einem Team einen besinnlichen Ablauf vor. Die Gedanken werden auf das nahende Osterfest gerichtet. Die Lichtfeier mit dem Begrüßen des neuen Osterlichtes wird im Mittelpunkt stehen. Am Ausgang der Kirche wird schließlich ein kleiner Umtrunk bereitgehalten. „Wir haben jedes Jahr viele Menschen hier, die sich auf diese Weise auf Ostern einstimmen wollen“, teilt Frank Foerster mit. „Man kann schon von einem kleinen Fanclub sprechen.“ Besonders schön sei es, dass in diesem Jahr zwei Erwachsenentaufen angemeldet sind.