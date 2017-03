Strafe nicht bezahlt

Langenhagen. Jetzt nahm die Bundespolizei einen 22-jährigen tunesischen Staatsangehörigen am Flughafen fest. Gegen ihn bestand ein aktueller Haftbefehl wegen Diebstahls. Er hatte nach Verurteilung die geforderte Geldstrafe in Höhe von 600 Euro nicht bezahlt und sich vor Ausgang seines in der Bundesrepublik Deutschland betriebenen und mittlerweile abgelehnten Asylverfahrens in das benachbarte Ausland abgesetzt. Dort wurde er im weiteren Verlauf festgestellt und jetzt im Rahmen einer Rückübernahme gemäß dem Dubliner Übereinkommen mit einem Flug aus Zürich nach Hannover überstellt. Aufgrund Mittellosigkeit erfolgte die Verbringung zur Justizvollzugsanstalt Hannover und Verbüßung der 60- tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.