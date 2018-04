Straßenausbau

Langenhagen (ok). Die Osterferien sind vorüber, der politische Sitzungsbetrieb geht wieder los. In der nächsten Woche trifft sich der Verkehrs- und Feuerschutzausschuss der Stadt Langenhagen um 18 Uhr im Ratssaal. Dann geht es unter anderem um den Ausbau der Bahnhofstraße und des Sonnenweges. Um 19 Uhr kommt am gleichen Tag der Ortsrat Godshorn im Dorfgemeinschaftshaus zusammen, und auch da ist die Verbesserung des Straßenbaus ein Thema. Der Stadtplanungs-, Bau- und Umweltausschuss trifft sich um am Donnerstag, 12. April, um 17.45 Uhr, um unter anderem über die neue Veranstaltungssporthalle zu diskutieren.