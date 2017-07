Straßenfest zum Jubiläum

Godshorn (ok). 125 Jahre alt wird die Feuerwehr in Godshorn am 4. Dezember, ist damit die zweitälteste Wehr in der Flughafenstadt. Dieses Jubiläum soll mit dem ganzen Dorf gefeiert werden und zwar mit einem großen Straßenfest. Die Hauptstraße ist aus diesem Grund am Sonnabend, 12. August, zwischen 12 und 20 Uhr zwischen Am Moore und Le-Trait-Platz gesperrt; die anliegenden Geschäfte sind alle mit von der Partie. Das Motto lautet "Feuerwehr hautnah" mit einem abwechslungsreichen Kinderprogramm. Für kulinarische Leckereien ist gesorgt; das Bläserkorps Godshorn und Borderline sind für die musikalische Unterhaltung zuständig.