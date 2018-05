Streit mit Kratzspuren

Langenhagen. Nachdem am Freitagmittag ein Kind ein Ladengeschäft am Marktplatz mit einem Eis in der Hand betreten hatte, kam es zu Streitigkeiten und Handgreiflichkeiten zwischen der Mutter und einer Angestellten. Beide Frauen wiesen leichte Kratzspuren an den Armen auf und stellten jeweils Strafantrag.