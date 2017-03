Streit um den wahren Glauben

Krähenwinkel-Kaltenweide. Die Matthias-Claudius-Gemeinde lädt zum Vortrag ein, der sich Luthers Zeiten widmet: Gläubige Katholiken und Anhänger Luthers stritten um den wahren Glauben. Zum Thema „Zwischen Todsünde und Heiligenschein“spricht Religionspädagogin Corinna Lucan, nimmt die Zuhörer mit in diese spannende Auseinandersetzung, stellt einige Flugblätter vor und erklärt die historischen Anspielungen, Symbole und oft übertreibenden Darstellungen.

Termin ist am Montag, 27, März, um 18 Uhr im Gemeindehaus am Matthias-Claudius-Weg/Walsroder Straße. Es wird ein kleiner Imbiss gereicht. Der Eintritt ist frei.