Stress reduzieren

Langenhagen. Stress gehört zum Leben. Wenn dieser jedoch zum Dauerzustand wird, reagiert der Körper mit unterschiedlichen Symptomen, wie Schlafstörungen oder Kopfschmerzen. Naturreine ätherische Öle wie Rosengeranie können uns helfen, inne zu halten und durch zu atmen. Tauchen Sie in die Welt der Düfte ein: In einem Aromaseminar am Dienstag, 26. September, von 19.30 bis 21.45 Uhr werden wirkungsvolle Mischungen vorgestellt und ein individuelles RollOn gemischt.

Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 7307-97 04.