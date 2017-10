Kinderkirche in Elisabeth am 4. November zwischen 10 und 12 Uhr

Langenhagen. Für Sonnabend, 4. November, lädt die Elisabethkirchengemeindezwischen 10 und 12 Uhr Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren zur Kinderkirche ein.Das Erlebnis, etwas zu verlieren, was einem lieb geworden ist, stellt eine ganz elementare menschliche Erfahrung dar. Auch Kinder machen diese Erfahrung – praktisch von Geburt an. Aber auch die erlebte Freude über das „Wiederfinden“ gehört zu unseren menschlichen Erfahrungen. Eine einfache, aber wichtige Tatsache im Umgang mit Verlorenem ist die, dass man nur das sucht, was einem wichtig und lieb ist.Anhand des Gleichnisses vom verlorenen Schaf möchte das Kinderkirchenteam mit den Kindern spielerisch dem Gedanken nachgehen, dass diese Erkenntnis nicht nur den Menschen allein betrifft, sondern auch das Verhältnis von Gott und Mensch an sich. In der Märzkinderkirche wird es um das „Suchen und Finden“ gehen, um Schafe und Hirten, aber auch um Gott und Mensch. Dazu hat das Team um Pastorin Bettina Praßler-Kröncke viele Spiele vorbreitet und es wird auch das ein oder andere Schaf zu suchen und zu basteln geben.