Süddeutsch

Godshorn (ok). Das Godshorner Gewerbegebiet rund um die Bayernstraße und Münchner Straße bleibt namenstechnisch fest in süddeutscher Hand. Eine etwa 400 Meter lange Straße, die von der Münchner Straße nach Westen in Richtung Armslohweg abgeht, heißt jetzt nach einem Beschluss des Rates „Erdinger Straße“.