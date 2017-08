Superhelden

Langenhagen. Ein Superheld sein, das Unmögliche tun, verkleidet über Hochhäuser springen und immer das richtige tun…-das wäre was! Wer ist ein Superheld? Oder gibt es die nur in Comics und auf der Leinwand? Wie dem auch sei, sind Spiderman, Superman & Co. coole Gestalten, die einige von uns auch gerne mal wären. Deshalb heisst der nächste FreakyFriday „Superhelden – sind wir?“. Jugendliche ab zwölf Jahren sind herzlich willkommen am Freitag, 25. August, um 19:08 Uhr in der Elia Kirchengemeinde an der Konrad -Adenauer- Straße 33 in Langenhagen. Im Stadwald trefft ihr Superhelden, die euch zu verschiedenen Challanges herausfordern und euch ermutigen dem Bösewicht entgegen treten zu können. Nach dem „Endkampf“ gibt es ein „Superheldenbuffet“ zum Selbstkostenpreis. Zum Ausklang gibt es ein Teens-Gottesdienst mit Gedanken aus der Bibel und Impulse für den Alltag als „Superheld“.