Suppenküche

Langenhagen. In Gemeinschaft essen regt nicht nur den Appetit an, sondern auch gute Gespräche. Und weil die Resonanz so groß ist jetzt sogar an zwei Donnerstagen im Monat. Am 20. und 27. Oktober findet die „Suppenküche“ im Quartierstreff Wiesenau statt. Um 12 Uhr öffnen sich die Türen für Menschen aller Altersklassen, die auf den Geschmack kommen möchten und es vorziehen, in der Gruppe als alleine zu essen. Gekocht wird von einem ehrenamtlichen Kochteam des Quartierstreffs vor Ort. Es gibt eine leckere Suppe und einen Nachtisch, natürlich stehen auch kalte Getränke und Kaffee bereit. Für drei Euro können die Gäste zusammen speisen und sich kennenlernen und autauschen. Um eine Anmeldung unter (0511) 8604 – 216 (gegebenfalls auf Mailbox sprechen)oder koch@ksg-hannover.debis zum jeweiligen Dienstag davor wird gebeten, um die Gästezahl planen zu können.