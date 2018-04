Suzuki gestohlen

Krähenwinkel. An der Walsroder Straße hebelten Täter in der Nacht von Freitag auf Sonnabend die Schließvorrichtung an der Garage ab und verschafften sich auf diese Weise Zutritt. Sie entwendeten das dort abgestellte Kraftrad. Hierbei handelt es sich um eine Suzuki GSX R1000 in den Farben blau-weiß, zwölf Jahre alt. Der Restwert wird auf 5.000 Euro geschätzt.