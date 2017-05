Tabellen und Serienbriefe

Langenhagen. Ein Tages-Intensiv-Training bietet die VHS für Donnerstag, 1. Juni, von 9 bis 16.30 Uhr an. Ob Briefe, Etiketten, Umschläge oder eMails - immer dann, wenn ein Dokument an viele Empfänger verschickt werden soll, ist die Serienbrieffunktion hilfreich, die in diesem Seminar vermittelt wird. Anmeldung: E-Mai info@vhs-langenhagen.de.