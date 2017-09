Täter festgenommen

Langenhagen. Am Wümmehof versuchte ein 47-jähriger Täter am Dienstag um 7 Uhr gewaltsam auf ein Grundstück zu gelangen. Dabei wurde er von einer aufmerksamen Anwohnerin bemerkt, die unverzüglich über den Notruf 110 die Polizei verständigte. Sofort wurde die Fahndung ausgelöst. Der Täter konnte dann durch die Besatzung eines Streifenwagens des Langenhagener Kommissariats in der Nähe des Silbersees gestellt und festgenommen werden. Für die weitergehenden polizeilichen Maßnahmen wurde er zur Wache gebracht. Der Täter ist der Polizei gut bekannt und auch bereits einschlägig in Erscheinung getreten.