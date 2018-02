Täter festgenommen

Godshorn. Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonnabendmittag seine Beobachtung am Frankenring. Demnach entwendeten ein Täter Metallschrott von einem Firmengelände. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet, der Täter wurden gestellt und vorläufig festgenommen. Nach Sicherstellung des aufgefundenen Diebesgutes im Wert von über 1.000 Euro und einer Identitätsfeststellung sowie Einleitung eines Strafverfahrens wurde der Täter wieder entlassen.

Einbrecher waren zudem auf einem Firmengelände an der Ziegeleistraße am Werk. Ein Metallzaun wurde aufgeschnitten, ein Bürocontainer aufgebrochen und Bargeld entwendet.

In Krähenwinkel waren schauten sich Täter auf dem Hof eines Restaurants an der Walsroder Straße um, nachdem sie einen Zaun überwunden hatten. Von den dort gelagerten Gegenständen wurde aber augenscheinlich nichts entwendet.