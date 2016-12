Täter gestellt

Krähenwinkel. Anwohner haben am Sonnabend um 4.15 Uhr beobachtet, wie ein Mann gegen einen auf der Eichstraße abgestellten Roller trat, woraufhin dieser umstürzte. Der Mann ging in einer kleinen Grupe weiter. Alarmierte Polizisten stellten den Täter fest, ein 20-jähriger Langenhagener. Die Schadenshöhe am Rolle wird auf 300 Euro geschätzt.