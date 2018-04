Täter wurden gesehen

Versuchte Einbrüche am Tag

Langenhagen. Tatorte versuchter Einbrüche waren am Montagvormittag ein Mehrfamilienhaus am Sattelhof und am Montag im Tagesverlauf ein Haus an der Karlsbader Straße. Beim Versuch, Türen aufzuhebeln, wurden sie in beiden Fällen von aufmerksamen Nachbarn gestört. In beiden Fällen waren zwei Täter am Werk, die Beschreibung der Zeugen ähnelt sich, so dass die Polizei einen Tatzusammenhang für möglich hält. Die Täter sind etwa 30 Jahre alt, südeuropäischer Typ. Anwohner, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Telefon (0511) 109 42 15.