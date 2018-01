Tag des Patienten

Paracelsus-Klinik am Silbersee lädt zum Aktionstag ein

Langenhagen. Am Freitag, 26. Januar, wird bundesweit mit Veranstaltungen und Vorträgen auf die Rechte von Patienten aufmerksam gemacht. Auch die Paracelsus-Klinik am Silbersee beteiligt sich an diesem Aktionstag: An dem Tag wird in der Zeit von 11 bis 14 Uhr am Informationsstand im Foyer der Klinik der Patientenfürsprecher Fragen rund um den Aufenthalt, die Behandlung im Krankenhaus sowie alles zum Thema Patientenrechte beantworten. Das Motto: Patientinnen und Patienten müssen im Mittelpunkt des Gesundheitssystems stehen.