Tagesfahrt mitt der AWO

AWO Kaltenweide. Für Sonnabend, 9. September, um 8 Uhr lädt der AWO-Ortsverband zum Ausflug ein. Ziel der Tagesfahrt ist Twistringen. Bei einer Führung durch das

Strohmuseum wird die Herstellung einiger Produkte anschaulich dargestellt.

Anschließend gibt es Mittagessen in Form eines Büfetts. Weiter geht es im Programm mit der Moorbahn in das Goldenstedter Moor. Auch hier wird eine Führung angeboten, die Flora und Fauna des Moores erklärt und Wissenswertes über die Renaturierung erzählt.

Nach Kaffee und Kuchen wird die Rückfahrt angetreten. Ankunft in Kaltenweide wird voraussichtlich gegen 19 Uhr sein. Um Anmeldung bis zum 18. August wird gebeten: Telefon (0511) 73 91 94.