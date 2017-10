Taizégebet

Langenhagen. Christen aller Konfessionen und alle Interessierten sind herzlich am Sonntag, 15. Oktober, um 17 Uhr zum ökumenischen Taizégebet in die Liebfrauenkirche an der Karl-Kellner-Straße 67 eingeladen. Bereits um 16.45 Uhr beginnt das Einsingen/Einüben der Lieder für die ökumenische Andacht.