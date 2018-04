Punk-Rock auf dem Marktplatz

Langenhagen. Zum 30. Mal findet in Langenhagen der Tanz aus dem April statt, um dem Frühjahr mit Rockmusik den Gar aus zu machen. Termin ist am montag, 30. April, um 17 Uhr auf dem Marktplatz am Rathauseingang. Einlass ist ab 16 Uhr.Spider Promotion Hannover präsentiert das Punk-Rock Quartett Leto aus Hamburg und das Duo Banana Roadkill.Leto stehen für Punkrock mit Ausreißern in verschiedenste Subgenres - niemals zu kantig, niemals zu simpel. Aushängeschild bleibt die Möglichkeit, aus zwei Kehlen schöpfen zu können. Angenehm ranzige Hamburger Schule steht hier zusammen mit voluminösem Schöngeist auf der Kaimauer.Banana Roadkill: Instrumentiert durch Gitarre, Schlagzeug, elektronische Loops und Synthesizer-Sounds liefert diese Band ein Soundgewitter, welches schnell vergessen lässt, dass man es mit nur zwei Musikern zu tun hat.