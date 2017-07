Tanzen am Mittwoch

Langenhagen. Nach den Sommerferien bietet der Tanzsportclub Phoenix Hannover eine neue Tanzgruppe an. Diese neue Beginner- Gruppe ist ideal für Paare, die mittwochs nachmittags und abends frei haben wie etwa Ärzte und gemeinsam Tanzen möchten.

Die Gruppe startet am Mittwoch, 9. August, um 20 Uhr. Interessierte haben die Möglichkeit, zweimal kostenlos am Training teilzunehmen. Attraktiv ist auch das

Angebot, zehnmal zu schnuppern ohne Vereinsbindung. Die Trainingsstätte mit 2 Sälen befindet sich in der Ikarusallee 5A in Hannover-Vahrenheide. Infos und Anmeldung unter (0511) 65 31 38 oder info@tanzsportclub-phoenix-hannover.de

oder www.tanzsportclub-phoenix-hannover.de.