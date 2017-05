Tanzen am Vormittag

Langenhagen. Der Tanzsportclub Phoenix Hannover bietet Paaren der etwas älteren Generation, die

fit blieben möchten, eine neue Hobbygruppe ohne Leistungsdruck freitags von 11 bis 12.30 Uhr an. Bevor die Gruppe nach den Sommerferien startet,

haben Interessierte an den Freitagen, 9. und 16. Juni, von 11 bis 12.30 Uhr die Chance, am kostenlosen Training teilzunehmen. Danach: zehnmal Schnuppern ohne Vereinsbindung nach den Sommerferien! Die Trainingsstätte ist in der Ikarusallee 5A

in Vahrenheide. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

Infos unter 0511-653138 oder info@tanzsportclub-phoenix-hannover.de oder unter www.tanzsportclub-phoenix-hannover.