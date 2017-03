Tanzen am Wochenende

Langenhagen. Fünf Tanzgruppen bietet der Tanzsportclub Phoenix Hannover sonntags an. Ideal für Hobby- Paare, die nur am Wochenende einer Freizeitbeschäftigung nachgehen können. Standard+Latein für Beginner und Fortgeschrittene um 17 / 18/ 18.30 und 19.30 Uhr; Discofox für Beginner um 19.45 Uhr.

Interessierte haben die Möglichkeit, zweimal kostenlos am Training teilzunehmen.

Zehnmal Schnuppern – ohne Vereinsbindung – ist ebenfalls möglich! Die Trainingsstätte mit zwei Sälen ist in der Ikarusallee 5A 30179 Hannover-Vahrenheide. Anmeldung und Info unter (051) 1-653138 oder info@tanzsportclub-phoenix-hannover.de oder www.tanzsportclub-phoenix-hannover.de.