Tanzen auch im Sitzen

Langenhagen. Jeden Dienstag bietet Gisela Kennepohl, Tanzleiterin für Tanzen im Sitzen, ein Bewegungsangebot für Seniorinnen und Senioren an. Um 15 Uhr startet sie den CD- Player und dann geht es los. Obwohl nicht das Tanzbein geschwungen wird, gibt es reichlich Bewegung. Zudem werden die Konzentration und die Koordination geschult, die Merk- und Denkfähigkeit trainiert und natürlich geht es auch um die gemeinsame Aktivität in der Gruppe. Seniorentanz im Sitzen ist kommunikativ und bereitet Freude und Wohlbefinden – und stärkt ganzheitlich die Gesundheit!

Wer mitmachen möchte kann einfach vorbei kommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Angebot ist eine Veranstaltung von win e.V.- Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover GmbH und findet statt im Quartierstreff Wiesenau an der Freiligrathstraße 11.