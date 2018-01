Tanzen beim TSC Phoenix

Langenhagen. Um warm zu werden, bietet der Tanzsportclub Phoenix für die kalte Jahreszeit zwei attraktive Tanzprogramme für Singles und Paare an. Broadway Jazztanz läuft immer dienstags um 20 Uhr. Diese Gruppe ist ideal für Mütter, die den

Tagesstress hinter sich lassen und sich so richtig austoben möchten. Zum Kennen lernen darf zweimlal kostenlos geschnuppert werden. Salsa ist sonntags um 17 Uhr ab 28. Januar

Dieser Schnupperkursus läuft über fünf Abende zum Kennen lernen und ist ohne Vereinsbindung. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Das Gesamtprogramm ist auf der Homepage www.tanzsportclub-phoenix-hannover.de zu finden. Die Trainingsstätte mit zwei großen Sälen befindet sich in der Ikarusallee 5A in Hannover- Vahrenheide nahe Vinnhorst.

Anmeldung und weitere Infos: Telefon (0511) 65 31 38 und info@tanzsportclub-phoenix-hannover.de