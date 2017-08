Tanzen für Paare

Langenhagen. Tanzen fordert Körper und Geist, macht Spaß und Paare können diesen Sport gemeinsam ausüben. Der Tanzsportclub Phoenix Hannover bietet drei Gruppen für Paare am Wochenende an: Sonntag, 17 Uhr Standard und Latein mit Tanzerfahrung,

18.30 Uhr Standard und Latein Beginner, 19.45 Uhr Discofox mit etwas Tanzerfahrung.

Zum Kennen lernen besteht die Möglichkeit, zehn Mal ohne Vereinsbindung zu Schnuppern. Danach kann Jeder entscheiden, ob er oder sie aufhören oder in den

Verein eintreten möchte. Die Trainingsstätte mit zwei Sälen befindet sich in der

Ikarusallee 5A in Hannover-Vahrenheide nahe Autobahnabfahrt Hannover-Langenhagen.

Anmeldung und weitere Infos unter der Telefonnummer (0511) 65 31 38,

info@tanzsportclub-phoenix-hannover.de oder unter www.tanzsportclub-phoenix-hannover.de.