Tanzen in Reihen

Langenhagen. Line Dance ist eine ideale Tanzform für jedermann. Es wird, wie der Name schon sagt, in Reihen getanzt. Alter, Partner und Tanzerfahrung sind unerheblich. Es geht darum, Spaß an Bewegung mit Musik zu haben.

Ab Freitag, 13. Januar, findet im Sparta-Clubheim an der Emil-Berliner-Straße 40 um 16 Uhr ein Line-Dance-Kursus für Tanz- und Bewegungsfreudige statt. Interessierte können auch ohne Vereinsbindung teilnehmen. Weitere Informationen: Telefon 0176 51 999 418 oder E-Mail snowie1105@arcor.de.