Tanzen ist die beste Medizin

Langenhagen. Tanzen fordert Körper und Geist, macht Spaß und Paare können diesen Sport gemeinsam ausüben. Wer sich also etwas Gutes tun will, der sollte öfters tanzen gehen.

Der Tanzsportclub Phoenix Hannover bietet eine „besondere Fortbildung“ speziell für Ärztinnen und Ärzte an. Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt. In lockerer Form werden am Mittwochabend ab 20 Uhr Standard- und Lateintänze vermittelt. Die Teilnehmer

können sich so unter anderem auf den im nächsten Jahr stattfindenden Ärzteball vorbereiten. Es besteht die Möglichkeit, zehnmal ohne Vereinsbindung zu schnuppern. Die Trainingsstätte mit zwei großen Sälen befindet sich in der Ikarusallee 5A in Hannover- Vahrenheide, nahe Autobahnabfahrt Hannover-Langenhagen. Anmeldung und weitere Infos bitte unter der Telefonnummer (051) 65 31 38 oder unter info@tnazsportclub-phoenix-hannover.de oder unter www.tanzsportclub-phoenix-hannover.de.