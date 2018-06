Tanzgruppe für Kinder

Langenhagen. Der Tanzsportclub Phoenix bietet eine neue Gruppe für Kinder ab sechs Jahren mit verschiedenen Tänzen wie Latein, Line Dance, Merengue und Bachata in spielerischer, lockerer Form und ohne Leistungsdruck an. Zusätzlich werden noch akrobatische Elemente mit eingebunden. Start zum kostenlosen Probetraining ist am Freitag, 22. Juni. um 16.45 Uhr. Die Trainingsstätte befindet sich in der Ikarusallee 5A in Vahrenheide. Anmeldung und weitere Informationen: Telefon (0511) 65 31 38 info@tanzsportclub-phoenix-hannover.de.