Taschenraub

Langenhagen. An der Straße An der neuen Bult hat sich am Sonntag um 12.15 Uhr ein Taschenraub ereignet. Ein Täter (Mitte 20 Jahre alt) näherte sich auf dem Fahrrad fahrend einer 46-jährigen Frau von hinten und entriss ihr die auf der rechten Schulterseite getragene Lederhandtasche, obwohl die Frau sie zunächst noch festhalten konnte. Ein weiterer Mann auf einem Fahrrad gehörte offensichtlich zum Täter. Gestohlen wurde eine braune Lederhandtasche „The Bridge“, darin eine Canon EOS 1200D Kamera, zwei Objektive und eine Speicherkarte. Eine sofort eingeleitete Fahndung führt nicht zum Erfolg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Telefon (0511) 109 42 15.