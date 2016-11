Tatort Lagerhalle

Langenhagen. Einen versuchten Diebstahl aus einer Lagerhalle am Ithweg meldet die Polizei vom Sonnabendnachmittag. Täter hebelten eine Lagertür auf, um auf den Innenhof eines Gebäudes zu gelangen. Hier wurde eine weitere Tür gewaltsam aufgehebelt, um in ein Lager gelangen zu können. Hierbei wurden sie gestört, so dass sie ohne in die Lagerhalle gelangt zu sein und ohne Diebesgut abzogen.