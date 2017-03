Tausch-Börse

Langenhagen. Am Sonnabend, 1. April, veranstaltet der Tauschring im Gemeinschaftszentrum "Brinker Park", Brinkholt 10 /erster Stock (über dem Kindergarten) von 15 bis 18 Uhr eine Tausch-Börse - unter dem Motto; " was dem einen nicht mehr gefällt, erfreut einen anderen". Eins zu eins können getauscht werden: Haushaltssachen, Kleidung, Bücher, Spielzeug etc. Die angeboten Sachen sollten funktionsfähig in Ordnung und sauber sein. Zur Erholung gibt es frische Waffeln mit Kirschen und Sahne - oder Puderzucker - sowie Kaffee/Tee.