Tauschtag

Langenhagen (ok). Der nächste Tauschtag des Briefmarken- und Münhzen-Sammlervereins geht am nächsten Sonnabend, 26. August, in der Teestube im Schulzentrum an der Konrad-Adenauer-Straße über die Bühne. Beginn ist um 14 Uhr, Dauer etwa zwei Stunden. Gäste sind herzlich willkommen.