Teile abmontiert

Langenhagen. An der Emil-Berliner-Straße bauten Täter in der Nacht von Freitag auf Sonnabend an sechs Mercedes Sprintern die Auspuffanlagen ab. Bei fünf der Anlagen wurden die Katalysatoren ausgebaut und entwendet. Eine Auspuffanlage wurd komplett entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.