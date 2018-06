Teile gestohlen

Langenhagen. Abmontiert und abgeschraubt wurden Teile von geparten Autos in den vergangenen Tagen: am Dienstag wurden an einem an der Brüsseler Straße stehenden Mazda CX-3 die Nummernschilder gestohlen, und zwischen Montag und Donnerstag wurde an einem an der Flughafenstraße geparkten Audi Q5 die Spiegelgläser der Außenspiegel entwendet.