Tempo 330 möglich

Modellauto-Rennen am Maasweg

Kaltenweide. Der Hannoversche Motorsport Club im ADAC erwartet zum Internationalen Speedmodellauto Rennen auf der "Rennbahn Maasweg" am Sonnabend, 1., und Sonntag, 2. Juli, Starter aus Deutschland, Estland, Großbritannien, Polen, Schweden und der Schweiz. Es ist der dritte Lauf zur Deutschen Meisterschaft 2017. Es liegen Nennungen in allen sechs Klassen vor, darunter Europa- und Deutsche Meister.Die Zweitakt-Modellmotoren mit 1,5 bis 10 Kubikzentimeter Hubraum sind von den Fahrern frisiert und leisten bis zu sechs PS bei 48.000 Umdrehungen. Die Modelle aus Aluminium und Kohlefaser sind aerodynamisch geformt und größtenteils selbst gebaut. Der Weltrekord in der "Klasse 10 ccm" liegt bei 344,959 Stundenkilometer.Training ist am Freitag, 30. Juni, ab 15 Uhr, die Rennen beginnen am Sonnabend um 13 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Anfahrt zur Rennbahn Maasweg 33F in Kaltenweide, ist ausgeschildert.