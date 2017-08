Tennisanlage verschönern

Langenhagen. Am Sonnabend, 26. August, findet um 10 Uhr der nächste Arbeitseinsatz der Tennisgemeinschaft Rot-Gelb Langenhagen unter dem Motto „Verschönerung der Tennisanlage“ an der Leibnizstraße 62 statt. Wie in jedem Jahr haben die Mitglieder noch Gelegenheit ihre Arbeitsstunden abzuleisten.