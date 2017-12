Termine der AWO

Engelbostel-Schulenburg. Der AWO-Ortsverband kündigt für Januar neben den regelmäßigen Terminen wie dienstags und freitags ab 14 Uhr Skatspielen oder mittwochs ab 14.30 Uhr Handarbeit auch den Neujahrsempfang am Sonnabend, 13. Januar, um 11 Uhr an. Treffpunkt ist immer die Begegnungsstätte, Kreuzwippe 1. Die Mitgliederversammlung am Sonnabend, 27. Januar, um 14.30 Uhr findet im Gasthof Tegtmeyer an der Resser Straße 1 statt.