Termine in der Bibliothek

Langenhagen (ok). Zwei Veranstaltungen bietet die Stadtbibliothek in den Sommerferien an. Bei der Sommerparty am Donnerstag, 29. Juni, um 15 Uhr werden coole alkoholfreie Cocktails gemixt und leckere Schnittchen serviert. Donnerstag, 6. Juli, werden dann bei gemeinsam neue Bücher für den Bestand ausgesucht. Beginn ist dann um 15 Uhr.