Textilien, Betten, Schuhe

DRK-Kleidersammlung in Langenhagen

Langenhagen. Die DRK-Region Hannover bittet die Bevölkerung um Kleiderspenden und hat im März/ April 2017 in Langenhagen folgende Sammelstellen eingerichtet: Kaltenweide: Freitag 31. März, von 16 bis 18 Uhr und Sonnabend, 1. april, von 10 bis 11 Uhr, Feuerwehrgerätehaus und Döpke, Altenhorst 13; Krähenwinkel: Freitag, 31. März, von 10 bis 18 Uhr bei Damerow, Hainhäuser Weg 52, bei Hoppe, Im Ried 8, bei Kühn, Wiesenstraße 28, bei Pigors, Wiesenstraße 18; Schulenburg: Freitag, 31. März, von 10 bis 18 Uhr bei Inge Auf dem Berge, Dorfstraße 51; Godshorn: Sonnabend, 1. April, von 9 bis 12 Uhr, Verwaltungsstelle/Feuerwehrgerätehaus; Langenhagen: Sonnabend, 1. April von 10 bis 12 Uhr, Emmauskirche, Sonnenweg 17, DRK-Begegnungsstätte, Kastanienallee 10, Kreuzung Kurt-Schumacher-Staße/Hindenburgstraße (DRK-Fahrzeug). Tragbare Textilien, Wäsche, Strickwaren, Hüte, Heimtextilien aller Art, Betten, Schuhe, können in allen zur Verfügung stehenden Verpackungen an den Sammelstellen abgegeben werden.