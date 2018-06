Thema Datenschutz

Langenhagen (ok). Sie ist in aller Munde und hat schon so manchem schlaflose Nächte bereitet – die neue EU-Datenschutzgrundverordnung. Auch Vereine und Ehrenamtliche können sie nicht ignorieren. Doch was bedeutet die neue Verordnung für die Vereine? Welche Anforderungen müssen sie erfüllen und berücksichtigen. Und wie wird sie praktisch im Vereinsalltag umgesetzt? Die Freiwilligenagentur Langenhagen hat den Rechtsanwalt Christian Goergens gewonnen, um für Langenhagener Vereine und ehrenamtliche Organisationen eine Veranstaltung anzubieten. Er gibt Tipps und Hinweise, was in der Praxis zu beachten ist. Termin: Donnerstag, 28. Juni, um 18 Uhr im Forum Langenhagen. Ende: gegen 21.30 Uhr. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung per E-Mail an freiwilligenagentur@langenhagen.de bis zum 21. Juni erforderlich. Wem dies nicht möglich ist, kann sich telefonisch unter (0511) 73 07-99 88 bei der Freiwilligenagentur anmelden. Die Teilnahme ist für Langenhagener Vereine und Ehrenamtliche kostenlos.