Thema Energie sparen

Langenhagen. Einem der möglichen guten Vorsätze für das neue Jahr wollen die Liberalen Senioren eine Basis verschaffen: Zum Thema "2017 will ich im Haushalt Energie sparen" gibt es am Donnerstag, 5. Januar, um 18.30 Uhr ein Gespräch mit dem Vorsitzenden Dieter Palm in der Eishalle an der Brüsseler Straße. Interessierte sind willkommen.