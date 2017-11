Thema Feuerwehr

Kaltenweide (ok). Zwei wichtige Themen der nächsten Ortsratssitzung sind der Standort des Feuerwehrgerätehauses und die Verkehrsregelung an der Zellerie. Die Sitzung findet am Dienstag, 14. November, ab 19 Uhr im Zelleriehaus statt. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.