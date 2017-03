Thema Leibniz

Langenhagen. Im Gedenkjahr zu Gottfried Wilhelm Leibniz anlässlich des 300. Todestages (im Jahr 2016) wurde an die vielen Facetten des Universalgelehrten erinnert. Peter Nickl, Professor an der Leibniz-Uni, zeigt in einem Vortrag am Mittwoch, 15. März, um 19 Uhr im VHS-Treffpunkt an der Konrad-Adenauer-Straße 17 die Leibniz-Grundannahmen auf. Anmeldungen nehmen die VHS-Geschäftsstellen per E-Mail info@vhs-langenhagen.de entgegen. Für Kurzentschlossene ist eine Abendkasse vorhanden.