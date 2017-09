Thema Portugal

Langenhagen. Dienstags um 18.30 Uhr gibt es den Frauentreffpunkt im Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße 15d. Mit Berichten aus anderen Ländern, über Frauen von gestern und heute bis hin zu Aktuellem in unserer Gesellschaft wird das Programm gestaltet.

Nächster Termin ist am 10. Oktober mit einem Vortrag der Portugiesin Lita Meier zum Thema "Unsere Nachbarn in Europa – Portugal und die Portugiesen". Es werden auch Bilder gezeigt. Die Organisation übernimmt Angelika Vogt.