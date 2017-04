Thema Rosen

Engelbostel-Schulenburg. Das nächste Treffen der LandFrauen Engelbostel-Schulenburg findet am Mittwoch, 26. April, um 19.30 Uhr im Sorthof Stelingen statt. "Die Rose - Faszination einer königlichen Pflanze" ist Thema an diesem Tag, unter der Anleitung der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) in Niedersachsen. Anmeldung: Telefon (0511) 74 38 68.